Alto Adige, il bellissimo ‘giardino di Sissi’ riapre al pubblico: ecco quando poterlo visitare

Non lontano dal centro di Merano in Alto Adige, si trova il ‘giardino di Sissi’. In verità il nome corretto è I giardini di Castel Trauttmansdorff o Orto Botanico di Merano, ma quelli luoghi erano così cari all’imperatrice d’Austria e Ungheria che il suo nome è legato ad essi in modo indissolubile.

Si tratta di un giardino botanico che prese forma solo nel 1988 e che si estende su una superficie di 12 ettari attorno al Castello Trauttmansdorff. Tra vedute mozzafiato e ambienti esotici e mediterranei, l’orto botanico accoglie 80 ambienti vegetali diversi in cui crescono e fioriscono piante provenienti da tutto il mondo. Il giardino di Sissi apri le sue porte per la prima volta al pubblico nel 2001 e da allora ogni anno sono tantissimi i turisti che scelgono di fargli visita.

Aerial view of the Trauttmansdorff Castle Gardens, a botanical gardens located in Merano city in north Italy

Per il 2022 l’apertura è prevista per il 1 Aprile e le iniziative che coinvolgeranno i visitatori sono moltissime. Il motto di quest’anno è “Regalati del tempo – il giardino come luogo di benessere”; seguendo questo pensiero, verranno realizzati percorsi interattivo che porteranno gli avventori alla scoperta di luoghi nascosti e straordinari dove si potersi fermare per godere della meravigliosa natura, concedersi un momento per se. Potranno camminare a piedi nudi, respirare in modo consapevole e profondo (come si legge sul sito) o partecipare a laboratori e visite guidate.

I giardini di Castel Trauttmansdorff saranno aperti dal 1 Aprile al 15 Novembre durante il giorno, mentre tutti i venerdì di Giugno Luglio e Agosto, resteranno aperti fino a dopo cena. Per informazioni e costi dei biglietti potete consultare il sito ufficiale.

Il legame della Principessa Sissi

L’Imperatrice Elisabetta d’Austria e Ungheria, nota come Sissi, amava questo luogo e vi fece tappa più volte. Nel 1870 e nel 1889 soggiornò addirittura al Castello e il suo amore era tale che fece costruire un sentiero nel bosco spontaneo di roverelle. Oggi quel sentiero esiste ancora e ha preso il nome di Passeggiata di Sissi e dai giardini porta al centro di Merano. I giardini di Castel Trauttmansdorff fanno parte della Strada di Sissi, un percorso culturale europeo che fa tappa nei luoghi e nelle residenze che furono di maggior importanza per l’Imperatrice.

Crediti foto@Shutterstock