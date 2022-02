Non lontano dal centro di Merano in Alto Adige, si trova il ‘giardino di Sissi’. In verità il nome corretto è I giardini di Castel Trauttmansdorff o Orto Botanico di Merano, ma quelli luoghi erano così cari all’Imperatrice d’Austria e Ungheria che il suo nome è legato ad essi in modo indissolubile.

