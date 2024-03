Libertà, autenticità e consapevolezza nel dating online: i suggerimenti degli esperti di Tinder per una relazione sana prima di tutto con se stessi

Nel contesto contemporaneo, l’esplorazione delle molteplici dimensioni del dating online rappresenta un’espressione di libertà e autenticità sempre più rilevante e Tinder ribadisce questo messaggio, invitando gli utenti a celebrare la persona più importante: se stessə.

Secondo dati interni di Tinder, per gli utenti italiani la cura di sé è un interesse prioritario, con menzioni riguardanti il “benessere mentale” in crescita del 100% nell’ultimo anno. Questo evidenzia un cambiamento significativo nell’approccio al dating, dove la consapevolezza di sé e il rispetto personale sono considerati fondamentali. Le relazioni autentiche e appaganti iniziano dall’amore e dal rispetto verso il sé

Ciascun incontro rappresenta un’opportunità unica di instaurare connessioni significative, basate su qualità umane come empatia, gentilezza, rispetto e trasparenza.

Per supportare gli utenti nel loro percorso di self-consciousness in fatto di sentimenti e relazioni, Paul C. Brunson, esperto di relazioni globale, condivide cinque preziosi consigli:

Accettate i complimenti: rifiutando un apprezzamento si alimenta l’idea di non essere all’altezza. Iniziate a fare uno sforzo consapevole per cambiare questo comportamento, accettando i complimenti con reciproco rispetto.

Concedetevi un regalo: trattatevi con gentilezza e amore, concedendovi piccoli piaceri e momenti di coccole come fareste con il vostro partner.

Abbracciate l’era della manifestazione: visualizzate mentalmente i vostri desideri e sogni, facendo un passo verso la loro realizzazione. La manifestazione personale è un elemento chiave del self-love e della mentalità della generazione Z.

Fermatevi, riflettete e ripartite da zero: dedicatevi alla meditazione e intraprendete un percorso di guarigione per comprendervi meglio e rimettervi in gioco nel mondo del dating con consapevolezza.

Fate del 2024 il vostro anno di crescita: ponete la crescita personale e il benessere al primo posto, esplorando il vostro autentico sé e sviluppando una maturità emotiva che vi consenta di connettervi in modo più profondo ed autentico con gli altri.

Il cambiamento culturale nella percezione del dating si sta manifestando attraverso una maggiore attenzione al benessere personale e alla crescita individuale. Tinder incoraggia dunque gli utenti a esplorare il dating online in modo consapevole e autentico, valorizzando la propria autenticità.