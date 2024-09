Quante volte cambiamo umore durante la giornata? Su questo presupposto nasce daylist, la nuova playlist su misura di Spotify.

La musica che ascoltiamo riflette spesso il nostro stato d’animo, che inevitabilmente può cambiare (anche più volte…) nel corso della giornata. Proprio per rispondere a queste variazioni, Spotify ha lanciato globalmente daylist, una playlist in continua evoluzione per adattarsi ai vari cambiamenti umorali. Ma come di cosa si tratta e come funziona?

Foto Shutterstock

Daylist si aggiorna più volte al giorno, creando playlist su misura che accompagna la giornata come una perfetta colonna sonora personale. Dopo il lancio in 65 mercati, la funzione è rapidamente diventata una delle features più amate di Spotify (+118% dall’inizio dell’anno), facilitando la scoperta musicale. Il 70% degli utenti giornalieri dichiara, infatti, di utilizzare daylist settimanalmente risultando una delle esperienze personalizzate più condivise sulla piattaforma.

LEGGI ANCHE: — Songs of Summer 2024: la classifica definitiva delle canzoni più ascoltate

Ora daylist è accessibile sia agli utenti Premium che Free in tutto il mondo, in 14 nuove lingue, italiano incluso. Ecco come accedere:

su smartphone , daylist è disponibile nella sezione ‘Creato per te’

, daylist è disponibile nella sezione ‘Creato per te’ su altri dispositivi, basta cercare daylist o accedere direttamente a questo link

Inoltre, è possibile condividere la propria daylist sui social tramite screenshot, sticker personalizzati o sharecard. E se una playlist piace in maniera particolare, la si può salvare nella propria libreria cliccando su ‘…’, quindi scorrendo verso il basso fino ad ‘Aggiungi alla playlist’ e poi ‘Nuova playlist’ e infine crearla. La daylist individuata viene così salvata pronta per il prossimo ascolto.

Immagini Shuttertsock