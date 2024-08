Previsioni confermate: è ‘Sesso e Samba’ di Tony Effe e Gaia la hit estiva più ascoltata in questi mesi. Seguono ANNA e Ghali. La Top Ten definitiva.

In questi scampoli d’estate (con temperature ancora roventi e un settembre che si preannuncia caldissimo) Spotify rivela la Top Ten definitiva della stagione. Arriva, infatti, la classifica con i brani più ascoltati nei mesi appena trascorsi. “La musica italiana continua a crescere e a dominare gli ascolti, da Sanremo alle hit estive” commenta Darío Manrique, Editorial Lead per il Sud Europa di Spotify.

“Inoltre, la lista delle canzoni più ascoltate durante l’estate riflette un panorama artistico locale estremamente variegato e in costante evoluzione”, prosegue. Con le artiste che “si stanno facendo sempre più spazio anche all’interno di nuovi generi”. Ma chi c’è al primo posto fra le canzoni più ascoltate dell’estate?

Grafica da Ufficio Stampa

In vetta troviamo SESSO E SAMBA di Tony Effe e Gaia, seguita da 30°C di ANNA, a conferma della forte presenza di artiste nella nostra top 10 di quest’anno. Terza hit della lista è Paprika di Ghali, posizionata immediatamente prima di una serie di collaborazioni vincenti come quella di Rose Villain con Guè per COME UN TUONO e di FloyyMenor con Cris Mj per GATA ONLY, unica traccia non italiana in top 10.

LEGGI ANCHE: — Red Bull 64 Bars, è Artie 5ive il nuovo protagonista

Di seguito i dieci brani più ascoltati dell’estate su Spotify in Italia (dal 1° giugno al 20 agosto 2024)

Ascolta la playlist ufficiale Estate 2024

Grafiche da Ufficio Stampa