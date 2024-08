Arriva il quarto episodio del format Red Bull 64 Bars con i giganti della scena rap e urban italiana: protagonista Artie 5ive. Ecco testo e video del brano.

Nuovo appuntamento con Red Bull 64 Bars che per il quarto episodio della nuova stagione sceglie come protagonista Artie 5ive. Il brano, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa, segue le potenti esibizioni di Rhove, Kid Yugi e Massimo Pericolo, consolidando ulteriormente il prestigio del format musicale più iconico di Red Bull, che continua a essere un appuntamento imperdibile per gli amanti del rap.

Le 64 barre inedite di Artie 5ive incarnano perfettamente lo spirito del format, che riporta il rap alla sua essenza. Un’arena in cui gli artisti più in voga collaborano con beatmaker di alto livello per creare brani unici, rispettando una sola regola: 64 misure di puro rap, senza ritornelli.

Foto di Gabriele Seghizzi da Ufficio Stampa

Nel suo nuovo brano, Artie 5ivepadroneggia con abilità le barre, combinando i temi classici del rap con riferimenti originali e personali. L’atmosfera è intensa, il ritmo implacabile, per un episodio che promette di lasciare il segno nella storia del format. Questo episodio rappresenta per l’artista un ulteriore passo avanti in una carriera già caratterizzata da certificazioni multiplatino e collaborazioni con artisti di spicco come ANNA, Kid Yugi e Guè.

Il testo

Una carriera in un anno

Sono già al terzo album

10 dischi di platino ti faccio un memorandum

Piccoli plancton

Non si vedono a occhio nudo

Sei rigido come i cactus

Red bull 64

44 magnum

Faccio scuola a tutti quanti come Pietro Abelardo

Mangio carpaccio

Morirò d’infarto

Lei studia letteratura

Mi fa un bel Boccaccio

Il mio presidente è donna

La bandana è ancora rossa

pelleossa

Non venire a disturbare i pellerossa

Faccio esplodere il club arriva l’antisommossa

Li mandiamo tutti a ruota

Proprio come la crack coca

Non trendy non sei fresco sei un po’ passato di moda

Avete dei problemi

Sono qui figli di troia

E scoprire il Cognac

È stato anche più grande fra dell’uomo di Neanderthal che scopre la ruota

Parola

Di un amico mai fottuto la donna

LEGGI ANCHE: — Emis Killa, direzione EM15 a Fiera Milano Live: «Un tributo all’hip hop culture»

Eccellenza italiana Califano e Lucio Dalla

L’industria non mi ama mi reputa una minaccia

L’industria ti ama perché sei una puttana

64 barre in faccia

Rattatatata tatata

Hai 40 anni e ci provi con la mia ragazza

La tua tipa nei dm scrive che non ti si alza

La senti da lontano Artie ha un’aura potentissima

35 mila è stata la mia prima firma

L’ho moltiplicata ma non ti dico la cifra

Serva da dimostrazione per lo stronzo che mi dissa

Mi fai i complimenti

Mentre rizzo la tua tipa

spinno la mia dodge

Nel parcheggio di casa tua

Stappo un ipa

Brindo col mio amico

Missione compiuta

Siamo in giro fino alla mattina

Con una pistola

Ordino chianina

Perfetta cotta a puntino

Preparo la bara

Fra povero chi mi sfida

esseri umani che giocano a fare Dio

Dio non ascolta gli uomini fan brusio

A volte guardò il vuoto

Altrettante volte lo ammiro

Dei giorni mi sento vuoto altri giorni mi sento un divo

Sali con me su questa merda veloce toglie il respiro

Ho camminato nel fuoco come un fachiro

Due anelli sul mignolino come i supercattivi

Giriamo in Escalade LA

Ma non siamo i Migos

Non darmi troppa confidenza

Non ti farà mio amico

Spera soltanto che Ddusi non la mandi dall’inizio

E non ho ancora finito

Come me quando vengo ma c’ho ancora il cazzo in tiro

Come te in serata che sbocchi se hai fatto schifo

Ho un problema con lo spirito ma non parlo dell’io

L’unico nemico di me stesso

Solo contro Dio

Rapper parla di me nelle tracce starnutisco

Un puntino sul tuo viso

Sul tetto c’è un mio cecchino

Primo lo ammazziamo prima siamo a Santo Domingo

Foto di Gabriele Seghizzi da Ufficio Stampa