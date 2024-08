Il romance ‘It Ends With Us’ conquista tutti: oltre 165 mila post creati in app con l’hashtag dedicato grazie alla forza della community.

L’attesissimo It Ends with Us – Siamo noi a dire basta arriverà nelle sale il 21 agosto, ma intanto su TikTok a spopolare è l’omonimo romanzo bestseller di Colleen Hoover (edito in Italia da Sperling & Kupfer), da cui il film è tratto. Non è del resto la prima volta che la community di BookTok sancisce il successo di un libro, portandolo agli apici delle classifiche mondiali e decretando un passaparola unico.

Divenuto uno dei titoli più chiacchierati in app dal 2021 – del resto, il romance è uno dei generi più apprezzati con oltre 5.5M di post creati – le conversazioni dedicate alla storia di Lily e Atlas continuano a generare interesse tanto da aver portato a oltre 165 mila video creati. Un trend che non accenna a rallentare anche per merito dell’arrivo al cinema dell’omonimo film con Blake Lively e Brandon Sklenar.

LEGGI ANCHE: Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chili Peppers alla Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi

Solo il video ufficiale del trailer su TikTok ha totalizzato oltre 14M di visualizzazioni, mentre il profilo ufficiale dedicato al film (@itendswithusmovie) oltre 206 mila follower e 5.8M di like. Il profilo della scrittrice (@colleenhoover) ha 1.3M di follower, mentre l’hashtag #colleenhoover 355 mila post, raccogliendo anche i commenti sugli altri romance.

Il caso di It Ends With Us si inserisce nella lunga lista di opere portate all’attenzione del grande pubblico grazie a TikTok. Tra queste, La Canzone di Achille, Una vita come tante o il fenomeno, tutto italiano, di Felicia Kingsley. Negli ultimi anni, #BookTok ha catturato l’attenzione del sistema libro e non solo con quasi 36 milioni di post creati utilizzando l’hashtag. Un fenomeno mondiale in grado di riportare alla ribalta l’amore per la lettura.