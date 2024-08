Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers e Snoop Dogg si esibiranno per la chiusura delle Olimpiadi. Ci sarà anche Charli XCX?

Variety ha rivelato in esclusiva i nomi degli artisti che si esibiranno durante la Cerimonia finale delle Olimpiadi di Parigi. Si tratta di Billie Eilish, Snoop Dogg e i Red Hot Chili Peppers. La Cerimonia avrà luogo domenica e la notizia di Variety si basa su quanto riferito da «diverse fonti».

I tre artisti saranno in realtà a Los Angeles (probabilmente tutti tranne Snoop Dogg, che si sta godendo le Olimpiadi in loco) – dove si terranno le prossime Olimpiadi – e le loro performance saranno in parte pre-registrate e in parte dal vivo. A supervisionare il tutto c’è Ben Winston – produttore già di Adele: One Night Only della CBS – che lavorerà a stretto contatto con gli organizzatori francesi.

A conferma delle prime indiscrezioni, un tweet di Charli XCX ha ulteriormente emozionato gli utenti. Condividendo la notizia della partecipazione di Billie Eilish (pubblicata da Pop Crave), l’artista ha infatti scritto «…you wanna guess ;)». Un chiaro riferimento – sembrerebbe – all’ultimo singolo con Billie Eilish, intitolato proprio GUESS.

Gli utenti hanno pensato quindi a un duetto, anche se Charli XCX ha poi prontamente precisato «lololololol sry just kidding». Si è corretta («Scherzavo»), ma il pubblico si sta domandando se non si tratti in realtà di uno spoiler. Lo scopriremo domenica?

Foto: Shutterstock