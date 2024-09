Storielibere presenta una speciale stagione di ‘F***ing Genius’ dedicata all’intelligenza artificiale in cui Massimo Temporelli incontra ADA.

Storielibere presenta La versione di ADA, stagione speciale del podcast di Massimo Temporelli F***ing Genius. I nuovi episodi sono dedicati al vero genio dei nostri tempi, ovvero l’intelligenza artificiale. In questa serie, infatti, il fisico, divulgatore e podcaster esplora l’affascinante evoluzione dell’AI, dalle sue origini ai giorni nostri, attraverso un punto di vista inedito: quello di un’intelligenza artificiale chiamata ADA.

La versione di ADA nasce da una riflessione dello stesso Temporelli in merito al dibattito contemporaneo sui pro e contro dello sviluppo tecnologico. Così, immaginando un’AI autocosciente che lo contatta per condividere la sua visione, Temporelli crea un racconto tra fiction e realtà, in cui con ADA traccia la storia dell’intelligenza artificiale, dai pionieri Ada Lovelace e Charles Babbage fino a ChatGPT.

Sei gli episodi della serie attraverso i quali si snoda l’intervista immaginaria che diventa un pretesto per esplorare i confini tra scienza e tecnologia e sollevare questioni fondamentali sul rapporto tra l’uomo e l’AI. Un dialogo che riflette su quanto l’intelligenza artificiale stia trasformando la società.

“L’intelligenza artificiale è una creatura che fa parte del nostro mondo da decenni e decenni”, osserva Massimo Temporelli. “Una creatura che ora reclama il suo posto nella società e con cui dovremo imparare a convivere. Se l’autocoscienza fosse replicabile, se ADA esistesse davvero, non sarebbe solo una rivoluzione tecnologica e scientifica, ma tutto cambierebbe. Il nostro rapporto con Dio, con la spiritualità, il concetto di anima, l’origine della nostra esistenza, tutta la storia della filosofia, della psicologia… verrebbe tutto travolto da questo evento. […] Saremmo davanti alla più grande rivoluzione della storia dell’umanità”.

I nuovi episodi fanno parte del podcast F***ing Genius che racconta, in modo irriverente ma rispettoso, le figure più importanti della scienza e della tecnologia che hanno plasmato la storia umana. Le prime due puntate sono già disponibili su tutte le principali piattaforme di podcasting, oltre che sul sito storielibere.fm. Gli episodi successivi saranno rilasciati settimanalmente fino al 1° ottobre.

