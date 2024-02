Trascorso San Valentino, pensiamo a costruire relazioni importanti conoscendo gente su Tinder e ascoltando i consigli di Unobravo

San Valentino, celebrato in tutto il mondo come il giorno dell’amore e delle connessioni, offre un’opportunità per riflettere sul mondo delle relazioni, dell’amore, dei rapporti tra persone e con se stessi: ci aiutano ad orientarci meglio Tinder e Unobravo.

La rinomata app di dating online ha infatti annunciato una collaborazione innovativa con Unobravo, il servizio di psicologia online, per presentare una guida agli appuntamenti consapevoli, unendo l’esperienza del dating di Tinder all’approccio professionale di Unobravo nell’ambito delle relazioni.

Questa partnership segna un passo avanti verso la creazione di un ambiente più consapevole e sicuro, promuovendo il benessere psicologico e sostenendo la crescita relazionale degli utenti di Tinder. La guida, sviluppata in collaborazione tra i due servizi, offre una serie di consigli pratici per favorire match significativi e relazioni gratificanti.

Lo scorso anno, nei giorni precedenti San Valentino, Tinder ha registrato un aumento del 10% nei match complessivi rispetto alla media e un incremento del 17% tra gli utenti di età compresa tra i 18 e i 25 anni a livello globale. Questo evidenzia l’importanza di fornire un supporto alla nuova generazione di daters su come navigare nel mondo degli appuntamenti in modo responsabile e consapevole.

La guida al dating consapevole offre una serie di suggerimenti pratici basati su dati e studi recenti nel campo delle relazioni. Tra i vari consigli, si evidenziano alcuni passaggi chiave:

Tinder e Unobravo insieme per farci vivere gli appuntamenti con più consapevolezza

1. Conosci te stesso e mostrati per ciò che sei: Essere consapevoli dei propri bisogni, aspettative e desideri è fondamentale per iniziare a cercare e creare nuovi legami. Focalizzati su cosa è importante per te e su cosa desideri, e comunicalo con sincerità.

2. Tutela la tua privacy: Condividere informazioni personali è importante, ma valuta con cura quali dettagli condividere e proteggi la tua privacy.

3. Comunica con chiarezza: Esprimere apertamente le proprie intenzioni e aspettative è fondamentale per una comunicazione efficace e rispettosa.

4. Esercita l’ascolto empatico: Ascolta attivamente e con empatia per comprendere appieno le aspettative e i desideri dell’altra persona.

5. Condividi l’intimità un po’ per volta: Costruisci l’intimità gradualmente, affrontando argomenti più personali via via che il legame si sviluppa.

6. Impara a riconoscere i campanelli d’allarme: Presta attenzione ai segnali di allarme nelle prime fasi della relazione e sfrutta le funzioni di sicurezza disponibili.

7. Riconosci il valore del rifiuto: Rispetta un rifiuto con apertura e accoglienza, senza forzature o costrizioni.

8. Organizza gli incontri in luoghi sicuri e informa qualcuno di fiducia: Scegli luoghi sicuri e condividi i dettagli dell’incontro con una persona fidata.

9. Sii te stesso: Sii autentico e sincero durante gli incontri, poiché l’autenticità è la base per relazioni genuine e appaganti.

10. Vivi il dating con serenità e rispetto: Approccia il dating con serenità, rispetto per te stesso e per gli altri, comunicando sempre con apertura e trasparenza.