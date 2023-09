L’indiscrezione sulla possibilità di mettere a pagamento sia Facebook che Instagram ha fatto il giro del web: quali sono i piani di Meta?

In men che non si dica si è diffusa sul web la notizia che Mark Zuckerberg, n° 1 di Meta, potrebbe a breve far diventare Facebook e Instagram a pagamento in Europa. Tutto è iniziato quando il New York Times ha rivelato di aver avuto conferma da diverse fonti dei piani di Zuckerberg a seguito delle molteplici condanne delle Authority per violazione della privacy e gestione dati.

Facebook e Instagram saranno a pagamento? Come stanno le cose

Al momento si tratta solo di una indiscrezione, ma l’Europa è in allarme all’idea che per gli utenti del Vecchio Continente possa essere rilasciata una versione a pagamento, ovvero un abbonamento senza pubblicità in alternativa a quello standard.

Nei mesi scorsi a Meta è stata comminata una multa dall’Authority irlandese pari a 390 milioni per aver costretto gli utenti a dare l’ok alla visualizzazione di annunci personalizzati al fine di usare FB; dalla Germania, poi, è arrivato lo stop allo sfruttamento dei dati degli utenti raccolti sui social di Meta e su altre app esterne, senza un più esplicito consenso.

Tutte queste azioni volte a tutelare la privacy degli internauti hanno proprio a che fare con regolamento europeo sulla protezione dei dati, il Gdpr, in vigore dal 2018. Solo in Europa Meta vanta 450 milioni di utenti, un bacino estremamente ampio, da salvaguardare al fine di non perdere mercato.

Dal luglio scorso, pagando tra i 13 e i 17 euro al mese per Meta Verified, si ha la certezza della cosiddetta ‘spunta blu’, sinonimo di affidabilità per le celebrities e non solo, più protette contro i furti d’identità.

Foto: Shutterstock