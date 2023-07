Al costo di 16,99 euro i creator potranno ottenere un badge di verifica sulle piattaforme Facebook e Instagram

Grandi novità in casa Meta: mentre il nuovo social Threads sta conquistando utenti alla velocità della luce (100 milioni di iscritti in 4 giorni), in Italia arriva Meta Verified, definito “uno strumento in più a disposizione dei creator per consolidare la propria presenza e costruire più velocemente una community sulle piattaforme Meta”

Anche su Meta quindi -quindi su Facebook e Instagram- come visto in precedenza su Twitter, la spunta blu diventa a pagamento: ci sarà un pacchetto di abbonamento che offre ai creator la verifica del proprio account e supporto in lingua inglese.

“Per diversi mesi abbiamo testato Meta Verified in mercati selezionati, raccogliendo feedback positivi dai creator. La disponibilità di Meta Verified in Italia è parte dell’espansione di questo prodotto a livello globale, annunciata da Mark Zuckerberg sul suo Canale Broadcast di Instagram”, si legge ancora nella nota stampa di Meta.

L’abbonamento a Meta Verified include:

Un badge di verifica , che conferma l’autenticità del profilo e stabilisce che l’account è stato verificato con un documento d’identità.

, che conferma l’autenticità del profilo e stabilisce che l’account è stato verificato con un documento d’identità. Maggior protezione dai furti d’identità attraverso un monitoraggio proattivo dell’account, per impedire il furto dell’identità di persone con un pubblico online in crescita.

attraverso un monitoraggio proattivo dell’account, per impedire il furto dell’identità di persone con un pubblico online in crescita. Aiuto costante con possibilità di interagire con una persona e ricevere supporto per i problemi più comuni relativi all’account.

con possibilità di interagire con una persona e ricevere supporto per i problemi più comuni relativi all’account. Funzioni esclusive per esprimersi in modi unici.

Meta Verified è disponibile per l’acquisto direttamente su Instagram e Facebook al prezzo di €13,99 via web e di €16,99 via mobile (dispositivi iOS e Android), e sarà disponibile per tutti in Italia nei prossimi giorni.