TikTok è solo quinto in una ricerca di Digital 2023 Global Overview Report, che ha chiesto agli utenti social fra i 16 e i 64 anni la loro piattaforma preferita

Instagram cresce più di Facebook e di TikTok: l’applicazione (by Meta) sembra non conoscere momenti di stanca e nemmeno la competizione del temibile colosso cinese TikTok la spaventa.

LEGGI ANCHE: Eliminare gli sprechi nella ristorazione con l’intelligenza artificiale

Secondo i dati presentati da OnlyAccounts.io (motore di ricerca per la piattaforma Onlyfans), l’app di social networking per la condivisione di video dovrebbe raggiungere l’incredibile traguardo di 1,33 miliardi di utenti entro la fine del 2023, 86 milioni in più rispetto a un anno fa. Ed entro il 2027, il

il numero di persone che utilizzano Instagram dovrebbe crescere di un altro 17,2%, raggiungendo la cifra di 1,56 miliardi di utenti in tutto il mondo.

E’ proprio il fattore legato alla crescita a mettere Instagram in competizione con TikTok, fino ad oggi campione assoluto di incremento: secondo l’azienda che analizza dati Statista Market Insights, entro il 2027 Instagram diventerà la piattaforma social a più rapida crescita e i suoi utenti raggiungeranno il 26% del numero globale di utenti dei social media.

L’impressionante crescita degli utenti di Instagram riflette la sua enorme popolarità tra utenti, in particolare Gen Zers e Millennials, che costituiscono oltre il 60% del numero totale di utenti. Ma in generale Instagram è la piattaforma preferita per il 14% di tutti gli utenti social di età compresa fra i 16 e i 64 anni: Tik Tok, secondo Digital 2023: Global Overview Report, è solo quinti in questo elenco, con una preferenza accordata solo dal 6,1% degli intervistati.

A favore di TikTok va detto che, secondo lo stesso rapporto, gli utenti Android hanno trascorso in media 23 ore e 28 minuti di utilizzo sull’app in un mese, quasi il 20% in più di un anno prima, contro le 12 ore/mese di Instagram.