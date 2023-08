Dopo la possibilità di mandare foto in HD, ora la novità di creare gruppi nominati automaticamente dal sistema: il motivo

Mark Zuckerberg sta annunciando, ultimamente, importanti novità per WhatsApp: il servizio di messaggistica – entrato oramai nella nostra quotidianità – ha bisogno di qualche piccolo restyling considerando che si trova sul mercato dal 2009 e va per i 15 anni di età.

WhatsApp e i gruppi senza nome: di che si tratta?

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della possibilità di mandare e ricevere foto in HD che si concretizzerà nel giro di qualche settimana, ma il fondatore di META non ha intenzione di fermare qui le novità.

Leggi anche: — WHATSAPP E LE FOTO IN HD, ECCO COME SARÀ LA NUOVA FUNZIONE CHE TUTTI ASPETTAVAMO

Dopo aver confermato la nuova funzione che consente anche di condividere il proprio schermo durante una videochiamata sulla app, ha fatto sapere attraverso i suoi canali social che su WhatsApp sarà direttamente il sistema a scegliere il nome per i piccoli gruppi.

Il tutto avverrà nel pieno rispetto della privacy e togliendo all’amministratore del gruppo la responsabilità di scontentare i membri all’interno.

Più precisamente, ogni partecipante al gruppo visualizzerà un nome differente rispetto alla propria rubrica personale. In poche parole è possibile lasciare che sia il sistema a configurare il gruppo inserendo semplicemente i nomi dei membri. Basta quindi ai gruppi nominati “Cena di natale”, “Pizza”, “Regali per le maestre” e così via…

Ciò sarà possibile per i gruppi composti da massimo 6 partecipanti visto che non risulterebbe così pratica la novità per gruppi con decine e decine di membri. Nel caso in cui uno dei partecipanti non avesse salvato in rubrica il contatto di un altro membro del gruppo, allora visualizzerà soltanto il numero di telefono, senza alcun nome.

Zuckerberg spiega la nuova funzione su WhatsApp

Zuckerberg ha così spiegato le intenzioni che hanno portato alla nuova funzionalità dei gruppi senza nome su WhatsApp: “rende più semplice iniziare un gruppo WhatsApp dandogli un nome basato sui partecipanti, quando non ve ne viene in mente un altro”, questo ha detto mostrando uno screenshot della novità.

Che ne pensate di questo “Nuovo corso”? C’era veramente tutta questa urgenza di alleggerire i compiti degli amministratori dei gruppi?

Foto: Shutterstock