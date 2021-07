Euro 2020, la telecronista Katia Serra: ‘Da lunedì disoccupata’

Katia Serra è stata, insieme a Stefano Bizzotto, la voce della finale degli Europei di calcio.

Katia Serra è stata, insieme a Stefano Bizzotto, la voce della finale degli Europei di calcio. Katia ha accompagnato con il suo commento tecnico durante tutta la partita tra Italia e Inghilterra.

LEGGI ANCHE:– ‘Italia sporcacciona’, il cantante inglese critica la nazionale italiana: Fedez risponde alla polemica

È stata la prima volta in assoluto di una telecronista donna in una finale degli azzurri. Intervistata da La Repubblica, la telecronista ha parlato del suo ruolo e di essere subentrata in corsa.

Alberto Rimedio è rimasto bloccato a causa del Covid, così Katia si è fatta trovare pronta. Tuttavia, dopo la gioia della finale, Katia potrebbe rimanere a bocca asciutta:

“Da lunedì prossimo torno disoccupata. Sono grata per questa opportunità, è un bellissimo momento ma dopo Wembley sarò di nuovo a spasso” Ha spiegato Katia Serra.