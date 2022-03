Roma-Lazio, ‘chi non ha sensibilità’: Rita Dalla Chiesa furiosa durante il derby. Cosa è successo

Rita Dalla Chiesa furiosa contro i tifosi del derby Roma-Lazio

Ieri si è consumato il derby tra Roma e Lazio. Tra i cori da stadio e i tifosi che hanno seguito con passione la partita, sui social si è sentita la voce di Rita Dalla Chiesa, furiosa durante la partita.

“Bisogna essere proprio cretini, in questi giorni di guerra, per sparare botti o bombe carta per un derby!” ha tuonato sui social Rita Dalla Chiesa, riferendosi al conflitto tra Russia e Ucraina che sta mettendo in ginocchio una popolazione intera, costretta ad abbandonare la propria terra.

Rita Dalla Chiesa furiosa con i tifosi: il suo sfogo su Twitter

Il suo messaggio però non è stato apprezzato da tutti i tifosi, qualcuno infatti l’ha gentilmente invitata a cambiare casa se abitare nei dintorni dello stadio le arreca così tanto disturbo… Puntuale però è arrivata la risposta della conduttrice, che fa capire che il problema non sono i festeggiamenti in sé quanto il contesto attuale: “Non mi danno fastidio, ma mi fanno pensare alla guerra, alla gente che sente i boati e vede le proprie case crollare, agli spari e alle persone che perdono la vita. Sensibilità estrema? Forse. Ma mi meraviglio di chi, in questo momento, non ce l’ha. Punto e fine discussione”.

Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa esprime il suo disappunto durante le partite di calcio. Era già successo in passato, durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. La conduttrice aveva espresso la sua rabbia per chi come lei, abitando nella zona di Ponte Milvio, fosse costretto a subire periodicamente i disagi e gli scontri dei tifosi durante le partite.

Foto: Kikapress