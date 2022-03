Roma-Lazio, tutti gli occhi erano su Francesco Totti: cosa ha fatto l’ex capitano durante la partita

Durante Roma-Lazio Francesco Totti era sugli spalti. Il suo gesto ha portato bene alla squadra

Durante la partita di serie A Roma-Lazio, tutti gli occhi erano puntati su Francesco Totti, per via della gossip che ha interessato lui e la sua famiglia in queste ultime settimane ma anche perché rimarrà per sempre un tassello importante della squadra, nonostante abbia appeso le scarpette al chiodo.

Prima del fischio di inizio, Totti ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una foto della curva Sud dello stadio colmo di tifosi e dei colori giallo-rosso, commentando: “già avete vinto”.

Vicino a lui poi, era seduto un altro simbolo della città: Antonello Venditti. I fan hanno apprezzato molto, commentando sui social la loro presenza inquadrata dalle telecamere della diretta.

“Già vedere Venditti allo stadio con Totti mi emoziona, ma poi inizia a cantare con tutto lo stadio la sua canzone: spettacolo, calcio, emozione”, ha scritto un fan su Twitter.

Durante la partita inoltre, il calciatore Lorenzo Pellegrini impegnato in partita ha tirato una punizione “alla Francesco Totti” e c’è chi ha intravisto su Francesco un sorriso fiero e orgoglio per l’episodio visto in campo.

E per chi se lo stesse chiedendo, Totti ha portato bene: la Roma ha vinto 3 a 0.

Foto: Kikapress