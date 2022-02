Olimpiadi invernali 2022, il bouquet di fiori nasconde una curiosità: ecco perchè non appassirà mai 

Ci sono diverse curiosità che ogni volta si nascondono dietro le competizioni sportive, questa volta è il caso del particolare bouquet di fiori delle Olimpiadi Invernali 2022

Le Olimpiadi invernali 2022 stanno regalando grandi soddisfazioni all’Italia in termini di medaglie.

LEGGI ANCHE : — Curling, sai perché si spazzola? L’effetto sul sasso che non ti aspetti

Ci sono diverse curiosità che ogni volta si nascondono dietro le competizioni sportive, questa volta è il caso del particolare bouquet di fiori, protagonista delle premiazioni delle Olimpiadi invernali del 2022.

Olimpiadi invernali 2022: il bouquet speciale

La scelta fatta dall’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Pechino affonda le radici nella storia del Paese stesso.

Il mazzo di fiori destinato ai vincitori che salgono sul podio delle varie discipline infatti è destinato a non appassire mai ed è a basso impatto ambientale, Pechino ha così cercato di mantenere la promessa di realizzare Olimpiadi sostenibili e “eco friendly”.

Per il mazzo di fiori da dare ai vincitori (si tratta di un totale 1.251 mazzetti di fiori) l’organizzazione ha pensato di far realizzare dei bouquet speciali e unici, fatti di una lana pregiata, fine e leggerissima, e cuciti a mano da una tessitrice di Shanghai, Li Meili (70 anni), che ha speso circa 35 ore di lavoro per ogni singolo bouquet. Un lavoro certosino e di inestimabile valore.

Foto: Kikapress