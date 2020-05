Mentre già si pensa ad una seconda stagione, per Vivi e lascia vivere si avvicina la puntata finale: in questo appuntamento del 21 maggio tutto sembra convergere contro Laura e Toni

E’ giunta al penultimo appuntamento con il pubblico la fiction Rai “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci: i nodi vengono al pettine per Laura e Toni e tutto converge verso un finale a sorpresa.

Vivi e lascia vivere anticipazioni puntata: a un passo dal finale

Mentre il regista, Pappi Corsicato, pensa già ad una seconda stagione, vediamo come si avviano alla conclusione gli eventi che hanno animato la prima: Renato, il marito di Laura, torna a Napoli causando alla moglie grandi problemi. I tre figli hanno perso fiducia in lei a causa della sua grossa menzogna: Laura gli aveva infatti fatto credere che il padre fosse morto.

Nel frattempo Toni, primo amore di Laura che l’ha aiutata anche ad avviare la sua attività di street food, viene accusato di omicidio: proprio a causa dei suoi loschi traffici tra i due c’era stato un allontamento. Questo diventerà un problema grave anche per Laura, che verrà obbligata a nascondersi.

Ma i problemi per Laura non finiscono qua: a causa del ritorno di Renato la sua attività di street food subisce perdite e va in crisi, la figlia Giada le impedisce anche di presenziare alla discussione della sua tesi e il figlio Giacomo viene investito.

Alla fine Renato, che non ha perso il vizio del gioco, vincerà una grossa somma e deciderà di aiutare economicamente la moglie. Ma come andrà a finire la storia fra Laura e Toni? E i figli riusciranno a perdonare la madre?

Tutte queste domande avranno probabilmente una risposta nel finale di stagione: c’è anche da capire come verrà strutturato, in previsione di una seconda stagione. Lo stesso regista aveva infatti ammesso che inizialmente non era prevista ma poi, visto il grande successo di pubblico, si è pensato a prolungare la storia: questo cambierà le carte in tavola?