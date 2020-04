Fra Laura (Elena Sofia Ricci) e Toni (Massimo Ghini) presto scatterà il bacio: l'attrice racconta come è andato quel momento sul set

Andrà in onda domani, giovedì 30 aprile, la seconda puntata della fiction Rai con Elena Sofia Ricci, “Vivi e lascia vivere”: girata a Napoli e composta da sei puntate, ciascuna divisa in due episodi, racconta la storia di una madre coraggiosa che decide di rimettersi in gioco ed aprire un’attività di street food.

Vivi e lascia vivere Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini: la scena imbarazzante

Nel cast della serie, oltre all’amatissima Elena Sofia Ricci alias la protagonista, Laura, c’è anche Massimo Ghini nei panni di Toni, un grande amore dal passato che cerca di riavvicinarsi a Laura per convincerla a riprendere da dove si erano interrotti tanti anni prima.

Come ha raccontato la stessa Elena durante una diretta social, sul set ci sono stati attimi di imbarazzo con Massimo Ghini, che nella vita privata è suo amico fraterno da anni.

“Noi siamo amici da molti anni, siamo come fratelli. Per me darci un bacio, che vedrete prossimamente, è stato come un incesto. E’ stato imbarazzante ma ci siamo anche divertiti”, queste le parole dell’attrice, che ha quindi anticipato una dinamica fra i personaggi che vedremo presto sul piccolo schermo.

Vivi e lascia vivere, anticipazioni seconda puntata

Giovedì 30 vedremo la partenza dell’attività di street food di Laura, che riuscirà a mettersi in moto proprio grazie all’aiuto economico di Toni: all’inizio gli affari non vanno bene, ma Laura insiste e le prime soddisfazioni arrivano. Entra nella crew dello street food anche Marilù, la cognata di Laura, che aveva inizialmente mentito sulle sue condizioni economiche: il suo ingresso però porterà non pochi imprevisti.

Intanto Toni continua a riavvicinarsi gradualmente alla vita di Laura e scopriamo che le è debitore, perchè tanti anni prima lei lo tirò fuori dai guai.