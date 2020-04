Il 30 aprile la seconda puntata di Vivi e lascia vivere

Come ha raccontato la stessa Elena durante una diretta social, sul set ci sono stati attimi di imbarazzo con Massimo Ghini, che nella vita privata è suo amico fraterno da anni.

“Noi siamo amici da molti anni, siamo come fratelli. Per me darci un bacio, che vedrete prossimamente, è stato come un incesto. E’ stato imbarazzante ma ci siamo anche divertiti”, queste le parole dell’attrice, che ha quindi anticipato una dinamica fra i personaggi che vedremo presto sul piccolo schermo.