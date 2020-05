Vivi e lascia vivere si avvia al finale

Nel frattempo Toni, primo amore di Laura che l’ha aiutata anche ad avviare la sua attività di street food, viene accusato di omicidio: proprio a causa dei suoi loschi traffici tra i due c’era stato un allontamento. Questo diventerà un problema grave anche per Laura, che verrà obbligata a nascondersi.

Ma i problemi per Laura non finiscono qua: a causa del ritorno di Renato la sua attività di street food subisce perdite e va in crisi, la figlia Giada le impedisce anche di presenziare alla discussione della sua tesi e il figlio Giacomo viene investito.