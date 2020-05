Laura (Elena Sofia Ricci) sarà divisa fra i fantasmi del passato e le delusioni del presente, che la allontanano da Toni: intanto Giada si avvicina sempre più alla verità

“Vivi e lascia vivere”, la fiction Rai con Elena Sofia Ricci, è arrivata alla sua terza puntata: l’appuntamento è per giovedì 7 maggio in prima serata su Rai1.

Vivi e lascia vivere anticipazioni terza puntata

Come ormai è chiaro, la protagonista Laura ha detto ai figli che il loro padre è morto, pur di non confessargli che in realtà si è creato un altro famiglia e li ha abbandonati. Dopo aver dato fuoco alla sua casa è quindi tornata a Napoli per ricominciare una nuova vita.

Sul suo cammino ha incontrato di nuovo Toni (Massimo Ghini), un amore del passato, che ll’ha aiutata a mettere su una piccola impresa, tutta al femminile, di street food. Tra i due c’è un riavvicinamento, ma c’è anche un passato pesante che condividono e che impedisce a Laura di fidarsi di nuovo del tutto.

In questa terza puntata, composta come sempre da due episodi, vedremo infatti Laura scoprire delle cose che non le piacciono sul conto di Toni: verrà a sapere che non è una persona “pulita” e deciderà di allontanarlo dalla sua famiglia.

In famiglia i problemi non mancano: Giada, figlia di Laura, è andata via di casa per incomprensioni con la madre e continua a fare la ballerina in un night club, dove tra l’altro vivrà una brutta esperienza. In modo casuale, inoltre, si avvicinerà alla verità sulla morte del padre, scoprendo che non esiste un certificato di morte. Messa sull’avviso da questo dettaglio, si confida con un amico e decide infine di affrontare la madre.

Nei prossimi episodi vedremo quindi un confronto fra Giada e Laura e capiremo se lei avrà il coraggio di confessare alla figlia la sua bugia, ma anche gli sviluppi della storia di Giovanni, terzogenito di Laura e Ruggero, che lascerà la pallanuoto e si innamorerà per la prima volta nella sua vita.