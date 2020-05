Vivi e lascia vivere, anticipazioni terza puntata

In famiglia i problemi non mancano: Giada, figlia di Laura, è andata via di casa per incomprensioni con la madre e continua a fare la ballerina in un night club, dove tra l’altro vivrà una brutta esperienza. In modo casuale, inoltre, si avvicinerà alla verità sulla morte del padre, scoprendo che non esiste un certificato di morte. Messa sull’avviso da questo dettaglio, si confida con un amico e decide infine di affrontare la madre.