U&D, dubbi sulla scelta improvvisa di Jessica: i due già si conoscevano? ‘Devono pagare una penale’

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è arrivata la scelta improvvisa di Jessica Antonini, che è uscita dal programma a sorpresa. Cosa è successo in puntata.

Fa discutere la scelta di Jessica Antonini, che ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne con una decisione lampo. La tronista ha infatti deciso di uscire insieme a Davide Lorusso, portando il web a una feroce discussione sull’opportunità di questa scelta. E a tanti dubbi sul fatto che i due potessero già conoscersi. Ma cos’è che sta alzando tutto questo polverone? Cosa succederà adesso?

Jessica Antonini: la sua scelta a Uomini e Donne fa discutere

Andiamo con ordine. A U&D, l’attrazione tra Jessica e Davide (il “sosia” di Can Yaman) era piuttosto palese, tanto che la scelta a molti è parsa ovvia. Ecco perché non tutti si sono stupiti quando la 29-enne e il suo corteggiatore sono usciti insieme dal dating show.

Tuttavia, pare proprio che in studio nessuno abbia festeggiato e, addirittura, per la coppia non ci siano stati né petali né baci. La questione è dovuta ovviamente alle norme sul distanziamento anti-Covid19, ma il dubbio che la scelta repentina della ragazza non sia piaciuta alla produzione resta.

“Jessica e Davide devono pagare delle penali”, la richiesta del web

A parlarne è arrivata implacabile anche Deianira Marzano, che ha detto la sua su U&D e la scelta di Jessica.

“Dopo due settimane, caso strano, subito scegli? – ha esordito ‘La Terribile’ in una Instagram Stories – O vi conoscevate prima oppure dovete pagare una penale perché un minimo di percorso si fa pure nel rispetto di noi e di chi ci lavora”.

Dopo un po’ è addirittura tornata alla carica, instillando nuovi dubbi nei suoi fan: “È chiarissimo. Entrambi di Como, gelosi dall’inizio, i due già si conoscevano. E probabilmente erano già arrivate delle segnalazioni che li hanno portati alla scelta”.

Che sia davvero questo il motivo della scelta affrettata di Jessica? Oppure è solo scoppiato l’amore? Voi cosa ne pensate?

Foto: Red Communications