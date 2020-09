U&D, Sophie Codegoni quanti anni ha davvero? Spunta quel dettaglio sulla sua vera età

A Uomini e Donne c'è una nuova tronista, Sophie Codegoni, ma quanti anni ha davvero? Ecco il dubbio che serpeggia sul web.

Sophie Codegoni è la nuova tronista di Uomini & Donne: a soli 18 anni, Maria De Filippi l’ha presentata come “la più giovane tronista di sempre”, sebbene sulla sua età sia subito spuntato un giallo che ci fa chiedere quanti anni ha davvero. E voi? Quanti gliene dareste?

Quanti anni ha davvero Sophie Codegoni? Il mistero della sua età

Andiamo con ordine. Sophie Codegoni ha 18 anni, è cresciuta a Riccione e attualmente vive tra Milano e Varese. Ha un fratello di 10 anni a cui è legatissima e ha un ottimo rapporto con i suoi genitori. È una studentessa universitaria e da circa otto mesi lavora come modella per il marchio di Chiara Ferragni.

Tutto molto interessante, se non fosse che la ragazza non sarebbe proprio una 18-enne, come ci avevano invece fatto credere.

Il dubbio sull’età di Sophie: la tronista avrebbe 20 anni e non 18

A porre in essere il dubbio sulla questione della sua età è il sito Very Inutil People, che ha fatto una ricerca in giro, mostrando alcune vecchie risposte di Sophie su Ask. In una di queste, quando un utente le chiede “Sei 2000 o 2001?”, lei risponde di essere “2000 quasi 2001 perché sono del 22 dicembre”.

Facendo due conti, quindi, ci rendiamo conto che Sophie non abbia affatto 18 anni, come dichiarato in puntata, ma sia invece prossima a compierne 20. Non una grande differenza, in realtà, ma questo dettaglio le farebbe perdere la palma di “tronista più giovane di sempre”.

Ma perché Sophie Codegoni avrebbe mentito su quanti anni ha? E, soprattutto, Maria De Filippi ne è al corrente? Oppure ci saranno scandali e penalità anche in questa nuova edizione di Uomini & Donne?

E voi? Avevate avuto dei dubbi sulla sua età? Oppure credete che abbia davvero 18 anni?



