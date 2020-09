U&D, bufera su Maria de Filippi: mascherine in studio non sono a norma?

A Uomini e Donne monta la polemica sulle mascherine trasparenti utilizzate in puntata dai partecipanti al programma: il web si chiede se siano a norma (e se servano a qualcosa).

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne non poteva che cominciare con alcune polemiche ma, nonostante tutto, non sono le vicende di tronisti e corteggiatori a scatenarle, quanto piuttosto le mascherine trasparenti utilizzate in studio. Ma cosa avranno di così strano?

LEGGI ANCHE: — Mascherine trasparenti come quelle di Uomini e Donne? Ecco quanto costano

U&D: le mascherine trasparenti sono a norma?

Andiamo con ordine. Le mascherine in questione sono comparse sui visi di tronisti e corteggiatori di U&D ma, come era prevedibile, non sono piaciute affatto ai telespettatori. C’è da dire che sono trasparenti, quindi lasciano vedere bene il viso di chi le indossa. Ma al contempo hanno una strana caratteristica…

Guardandole bene, infatti, si nota che le mascherine coprono solo in parte il viso di chi le mette, limitandosi alla bocca e lasciando libero il naso…

La polemica sulle mascherine investe il dating show di Maria De Filippi

Sarà per questo che sui social sono comparsi una serie di commenti, spesso furiosi, contro la scelta effettuata nel dating show di Maria De Filippi.

“Spiegatemi l’utilità di queste mascherine”, scrive un’utente. E ancora: “Qualcuno mi spiega l’utilità di quelle mascherine trasparenti che non coprono il naso? Ma che presa per il c**o è, scusate?”

“Ma queste mascherine che utilità hanno se non coprono il naso e sono aperte sopra?! Mah”, scrive un’altra persona. E un’altra passa addirittura agli insulti: “Le ‘mascherine’ che usano per ballare corpo a corpo non servono a un emerito ca**o. Che esempio di me**a. Potete urlarvi in faccia ma poi disinfettate le mani mi raccomando”.

E c’è chi propone anche una soluzione alternativa: “Io queste mascherine non riesco proprio a guardarle e le persone a cui le ho viste indossare su IG le ho unfollowate perché peggio di quelli con il naso sempre fuori dalla mascherina”.

In effetti, le “mascherine” trasparenti di Uomini e Donne sono soltanto delle visiere antisputo, che coprono soltanto la bocca e non il naso ma che andrebbero indossate con una mascherina sotto. Negli studi televisivi, sono sicuramente supportate da tantissimi controlli, ma in tanti continuano a pensare che non si tratti di un buon esempio… voi come la pensate?

Foto: Red Communications