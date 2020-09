Sophie Codegoni: quanti anni ha davvero?

A porre in essere il dubbio è il sito Very Inutil People, che ha fatto una ricerca in giro, mostrando alcune vecchie risposte di Sophie su Ask. In una di queste, quando un utente le chiede “Sei 2000 o 2001?”, lei risponde di essere “2000 quasi 2001 perché sono del 22 dicembre”.

Facendo due conti, quindi, ci rendiamo conto che Sophie non abbia affatto 18 anni, come dichiarato in puntata, ma sia prossima a compierne 20. Non una grande differenza, in realtà, ma questo dettaglio le farebbe perdere la palma di “tronista più giovane di sempre”.

