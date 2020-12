La figlia di Al Bano, giunta quasi al termine della sua prima avventura nel mondo televisivo con, risponde così alla domanda di un fan sulle critiche subite e rivela grande saggezza per la sua età

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, ha avuto un vero battesimo del fuoco televisivo: il suo esordio è stato in prima serata, al venerdì sera, su Rai1, in un programma di grande successo come The Voice Senior.

Ovviamente questa circostanza non poteva che esporla a critiche: non solo di essere raccomandata, ma anche di aver avuto ben poco peso durante il programma, di aver parlato poco, di aver lasciato suo padre condurre i giochi e via discorrendo.

Jasmine Carrisi critiche, lei risponde così

Jasmine, che quest’anno ha esordito anche nel mondo della musica con il suo primo singolo, “Ego”, ha voluto rispondere così ad un fan che le chiedeva se le pesassero le critiche che le erano state rivolte: “No ragazzi, zero, anzi mi diverto molto a leggerle perchè al 99% sono commenti stupidi e senza senso, tipo “mi stai sulle p… perchè fai le linguacce nelle foto”

Jasmine sembra dunque prendere bene, a cuor leggero, le inevitabili critiche che le sono piovute sul capo dopo l’esperienza televisiva su Rai1 e che probabilmente sarebbero arrivate qualunque fosse stato il suo atteggiamento: a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato di aver preferito ascoltare gli altri giudici, senza volersi imporre a tutti i costi. Un comportamento saggio per una 19enne, che ha infatti restituito al pubblico l’immagine di una ragazza pacata e padrona di sè.

Venerdì sera andrà in onda la semifinale di The Voice Senior, con la fase decisiva del la fase decisiva dei “Knock out”, poi domenica sera sarà la volta della finale, che decreterà il vincitore del primo The Voice senior italiano. Sarà forse uno dei talenti del team dei Carrisi?