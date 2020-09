Jasmine, 19 anni, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, vuole provare a sfondare nel mondo della musica e sente il "peso" di essere una figlia d'arte: ecco cosa ha dichiarato

Jasmine Carrisi fa parte della nuovissima generazione dei Carrisi: nata dall’unione di Al Bano e Loredana Lecciso, la ragazza oggi ha 19 anni e le idee molto chiare. Se è vero che, come si dice, il sangue non è acqua, Jasmine ha decisamente raccolto il patrimonio genetico artistico del papà ed ha deciso di tentare di sfondare nel mondo della musica.

Jasmine Carrisi Al Bano Carrisi, le dichiarazioni sul padre

Come la giovane Jasmine sa, essere figlia d’arte non è sempre un vantaggio, anche perchè lei appartiene ad una generazione diversa e per forza di cose la sua musica è distante anni luce da quella che ha reso celebre il papà: è uscito da poco il suo primo singolo, “Ego”, un misto di rap e trap che sta già avendo un discreto successo, ma ovviamente nei commenti i paragoni con il famoso genitore non si fanno attendere.

Jasmine però in una intervista ha dichiarato: “Ho imparato a farmi scivolare addosso tutto quello che fino a questo momento mi impediva di essere me stessa. Essere figlia di Al Bano a volte mi ha fatto soffrire ma ora voglio cantare con lui”.

Anche in un video su TikTok, social che va molto di moda fra i giovanissimi e dove Jasmine ha una vasta platea di follower, Jasmine ha ironizzato sui pro e i contro di essere la figlia di Al Bano: “sei una raccomandata”, “ti sei mai fatta fare l’autografo da tuo padre”, “quali personaggi famosi conosci” sono alcune delle frasi ricorrenti che la ragazza ha deciso di riportare nel suo video, come esempio di quello che sente tutti i giorni.

Il sogno nel cassetto di Jasmine è di duettare sul palco di Sanremo con il papà: chissà se potrà mai avverarsi?