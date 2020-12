Jasmine Carrisi, grande successo e qualche critica a The Voice

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso, ha avuto un vero battesimo del fuoco televisivo: il suo esordio è stato in prima serata, al venerdì sera, su Rai1, in un programma di grande successo come The Voice Senior.

Ovviamente questa circostanza non poteva che esporla a critiche: non solo di essere raccomandata, ma anche di aver avuto ben poco peso durante il programma, di aver parlato poco, di aver lasciato suo padre condurre i giochi e via discorrendo.