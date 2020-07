Alla seconda puntata il reality dei sentimenti potrebbe già aver mietuto almeno una vittima: la coppia Valeria-Ciavy, crollata sotto il peso del bacio di lei a uno dei single

Grandi emozioni nella seconda puntata di Temptation Island, in onda giovedì 9 giugno su Canale 5: il reality dei sentimenti è già arrivato ad un momento di svolta, almeno per un paio delle coppie coinvolte.

I primi ad essere arrivati ad un punto morto sono Valeria e Ciavy: la storia fra i due, lunga 4 anni, sembrava già zoppicante a causa di alcuni tradimenti mai dimenticati del passato, ma quando lui ha confessato alle tentatrici di non essere più innamorato della fidanzata si è capito che non ci sono grandi spunti per il futuro.

LEGGI ANCHE: — Ciavy, polemiche con la produzione di Temptation Island? ‘In tv vi fanno vedere ciò che vogliono’

Temptation Island anticipazioni: Valeria e Ciavy si sono lasciati?

Secondo le anticipazioni, Valeria avrebbe baciato un tentatore, con l’intento di chiudere definitivamente la storia con Ciavy: già durante lo scorso falò lui era rimasto impressionato dalla confidenza che la fidanzata ostentava con uno dei single e nella prossima puntata la sorpresa per lui, a quanto pare, sarà molto più amara.

C’è da capire ora se Valeria e Ciavy abbandoneranno il gioco in anticipo oppure no.

In sospeso c’è anche un altro falò di confronto, quello chiesto da Alessandro per Sofia: lui è rimasto offeso dal fatto che la fidanzata abbia parlato solo dei tradimenti ricevuti e non di quelli effettuati.

Infine, due personaggi ai quali ci siamo già affezionati: Lorenzo e Manila. Loro sembrano innamoratissimi, ma lui in particolare, che nonostante l’aspetto imponente è un cucciolone, sembra destinato a soffrire.

Secondo le anticipazioni, giovedì sera vedremo l’avvicinamento pericoloso di Manila a uno dei single: Lorenzo, come è prevedibile, non reagirà affatto bene.

Ci aspettiamo grandi emozioni anche dalla coppia Antonella-Pietro: lui, anche se qualche volta ha alzato il gomito (quando aveva promesso alla fidanzata di non farlo), si sta comportando molto bene, ma è molto geloso e quindi anche la semplice confidenza di Antonella con i single lo innervosisce. Speriamo che resistano il più a lungo possibile!