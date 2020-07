Temptation Island Valeria e Ciavy già al capolinea?

Grandi emozioni nella seconda puntata di Temptation Island, in onda giovedì 9 giugno su Canale 5: il reality dei sentimenti è già arrivato ad un momento di svolta, almeno per un paio delle coppie coinvolte.

I primi ad essere arrivati ad un punto morto sono Valeria e Ciavy: la storia fra i due, lunga 4 anni, sembrava già zoppicante a causa di alcuni tradimenti mai dimenticati del passato, ma quando lui ha confessato alle tentatrici di non essere più innamorato della fidanzata si è capito che non ci sono grandi spunti per il futuro.