Ciavy, polemiche con la produzione di Temptation Island? ‘In tv vi fanno vedere ciò che vogliono’

A Temptation Island impazzano le polemiche: dopo ciò che è successo tra Ciavy e Valeria in puntata, sui social spunta uno strano messaggio

La settima edizione di Temptation Island è iniziata alla grande, ma c’è una coppia già entrata al centro delle polemiche, ovvero quella formata da Valeria Liberati e Ciavy, al secolo Andrea Maliokapis. Tra i due le cose hanno cominciato a scricchiolare fortemente sin dalla prima puntata, attirando subito l’attenzione del web.

Valeria e Ciavy: la crisi e il tradimento

Andiamo con ordine. Valeria e Ciavy stanno insieme da quattro anni e lei si è rivolta al reality perché “avendo una figlia, non posso permettermi di perdere tempo. Credo che lui non sia più innamorato di me”. Una motivazione importante, che fa da ampio prologo a quanto avvenuto in trasmissione.

Dalle parole pronunciate da Ciavy durante le battute iniziali di Temptation Island è di fatti emerso un tradimento che ha causato molte polemiche.

“Lei ha scoperto qualche messaggino – ha raccontato il PR di Ladispoli – mi ha perdonato, non ha mai scoperto. Non so se sono innamorato ma lei lo sa. Le voglio bene molto, lei è innamorata”

Ma la verità, secondo Valeria, è ben diversa: “Non ho scoperto solo messaggi. Ho scoperto che era in albergo con un’altra ragazza. Ho scoperto i suoi tradimenti e, anche se non l’ha mai ammesso, io lo so. L’ho visto con i miei occhi”.

Poi le cose sono peggiorate col primo video, quando lui ha ammesso che “il primo anno ero innamorato poi con il tempo l’amore è calato”.

Temptation Island: Valeria si avvicina ad Alessandro

Valeria si è prima chiesta “perché non mi lasci??”, poi è esplosa così: “Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido. Ho scoperto troppe cose. Sono gelosa da donna innamorata. Mi sono annullata per lui e nemmeno se lo merita. Ha detto che non è innamorato. Quindi che fa con me? Lo lascio libero di potersi innamorare di nuovo. Non perdo tempo, io ho una bimba. L’ho perdonato perché sento di avere dentro delle colpe. Anche io ho sbagliato e lui alle single non l’ha detto. Lui non vuole dirlo. Non lo dice non perché vuole proteggermi ma perché si vergogna”.

Una situazione pesante, che ha fatto da prologo ad un avvicinamento tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano, conclusosi con focosi baci sul collo che hanno fatto esplodere Ciavy: “Poi sono io che mi faccio problemi. Sono tre giorni. Non mi aspettavo di vedere certe cose. Qua la persona seria sono io”.

Temptation Island: le polemiche del web contro Ciavy

Il quadro è quello che è, ma sui social network in tanti hanno cominciato a fare polemiche sull’atteggiamento stesso sfoggiato da Ciavy a Temptation Island.

“Riassuntone prima puntata, a thread: Ciavy non dice alla ragazza che non la ama da due anni, ma la mamma di lei gli stira le mutande e lei gli fa acqua e limone al mattino se la tiene. Valeria quasi capisce e quasi limona co’ uno. Facciamo tutti il tifo per lei”, esordisce così un utente, facendo un breve riassunto sulla situazione.

E ancora: “Posso dire una cosa? Ciavy si crede un po’ troppo per i miei gusti. RIPRENDITI”.

Le “Bimbe di Ciavy” e le polemiche su Temptation Island

Insomma, tutti sembrano dalla parte di Valeria. Eppure su Instagram spunta un gruppo, quello de “Le bimbe di Ciavy”, che sembra avviare una serie di polemiche che vanno oltre questi post, quasi a mirare alla produzione di Temptation Island.

“Ci teniamo a precisare una cosa – esordisce il loro post – abbiamo notato la maggior parte di commenti/offese verso Andrea. Vorremo solo dire che purtroppo giustamente in tv vi fanno vedere solo ciò che vogliono. Andrea e Valeria sono due persone che stanno insieme e come tutte le relazioni ci sono problemi e cose belle”.

Poi, svelano la verità sulla pagina: “Dietro questa pagina ci sono due persone di famiglia vicine ad Andrea, e ci terremo a precisare anche di fare un po’ meno con le offese perché non è mai bello prendersi gli insulti e dover difendere la famiglia. Detto ciò daje Andrè, non smetteremo mai di dirlo. Daje Ciavy. Te Credo. Sempre con te”.

E ancora: “Speriamo di aver chiarito, fate meno, SIETE CATTIVI”.

Insomma, come abbiamo visto, le polemiche sono già nel pieno. E voi? Da quale parte state? Con Ciavy o con Valeria?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset