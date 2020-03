Pomeriggio 5, inviata apre respiratore sigillato: ‘Siete degli irresponsabili’

A Pomeriggio 5, l'inviata apre la confezione di un respiratore per mostrarlo alle telecamere ma il pubblico non gradisce

In piena emergenza coronavirus, in Italia c’è un gran bisogno di respiratori e ventilatori polmonari. Dispositivi essenziali per curare i pazienti nella fase più acuta della malattia causata dal Covd19. Eppure, a Pomeriggio 5, ne è stato sprecato uno di respiratore, solo per il gusto di mostrarlo davanti alle telecamere. Questa l’accusa di molti telespettatori che stavano seguendo la puntata di giovedì 26 marzo.

Pomeriggio5, l’inviata mostra un respiratore

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di oltre 1.800 respiratori diretto in Grecia. Strumenti di cui gli ospedali italiani hanno bisogno in questo momento emergenziale e che l’Italia non può permettersi di perdere.

Per raccontare il lavoro delle fiamme gialle, una delle inviate del programma di Barbara D’Urso è andata ad Ancona dove è avvenuto il sequestro. Mentre la giornalista di Pomeriggio 5 spiegava i motivi che hanno portato all’intervento dei finanziari, ha aperto una delle confezioni, per mostrare come è fatto un respiratore. Ma il pubblico non ha apprezzato.

I commenti sul web

Tanti telespettatori hanno espresso la propria indignazione dopo aver visto l’inviata di Pomeriggio 5 prendere in mano un respiratore e toglierlo dalla confezione.

“Perché avete aperto la confezione sigillata del respiratore???? Lo avete sprecato, poteva essere dato ad una persona che ne ha bisogno. Per favore… Non sprechiamo…” ha osservato qualcuno su Twitter.

“Aprire un respiratore sigillato per farlo vedere e quindi così poi buttarlo perché contaminato e non più sterilizzato, in questo momento potevate risparmiarvelo. Si capiva lo stesso” cinguetta un altro utente.

“L’hai aperto a ca**o quel respiratore. Mo non è più sterile e non si può più usare. Ignoranti di me**a” aggiunge un telespettatore.