Barbara D’Urso lava i piatti ma sbaglia qualcosa: il dettaglio notato dagli utenti

Barbara D'Urso si è mostrata su Instagram mentre lava i piatti, ma i fan notato un dettaglio e cominciano a rimproverarla! Ecco perché

In questo momento difficile, nel quale tutti noi siamo costretti in casa, stiamo vedendo tanti VIP in situazioni di vita quotidiana e, stavolta, tocca a Barbara D’Urso, che si è mostrata mentre lava i piatti.

Tuttavia, la Carmelita nazionale ha subito qualche rimprovero da parte dei suoi fan, che hanno notato un dettaglio fondamentale… di cosa si tratterà mai?

LEGGI ANCHE >> Coronavirus, occorre lavare frutta e verdura cruda?

Barbara D’Urso: il video mentre lava i piatti

Partiamo dal principio. Barbara D’Urso ha postato su Instagram un video nella quale la si vede mentre lava i piatti a mano, con in sottofondo (da buona napoletana) la meravigliosa Quanno chiove di Pino Daniele.

“Qual è la vostra colonna sonora preferita mentre fate le pulizie? – ha chiesto ai fan tra un risciacquo e l’altro non mancando di fare un appello – io lavo i piatti con il mio meraviglioso Pino Daniele! Mi raccomando, cantate, ballate, divertitevi ma restate a casa!”

LEGGI ANCHE: — Lavi i piatti in lavastoviglie? Da oggi potresti cambiare idea: ecco il motivo

E infatti, mentre lava i piatti canta, balla e si esibisce come se fosse in concerto…

I fan di Carmelita le consigliano di chiudere l’acqua

Ma è proprio quest’ultimo dettaglio che non è sfuggito ai suoi numerosi fan, che tra un like e l’altro hanno notato come la conduttrice sprechi tantissima acqua lasciando il rubinetto aperto nello spazio in cui insapona i piatti, canta e balla…

“Barbara chiudi l’acqua!”, le consiglia infatti un fan. E gli fa eco un altro che la rimbrotta: “Sprechi troppa acqua!”.

Insomma, quella di Barbara D’Urso è stata alla fine una piccola gaffe, specie per una persona attenta e sensibile come lei ma, mentre lavate i piatti, state attenti anche voi a non sprecare troppa acqua! Chiudete sempre il rubinetto tra un piatto e l’altro e, soprattutto, se vi viene voglia di cantare e ballare!

Foto: Kikapress