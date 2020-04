Pechino Express kpop: Carolina svela i retroscena dell'esibizione che entrata nella storia della tv in quarantena. Ecco i video.

Io non so neanche che cosa sia il Kpop.

Così aveva esordito Enzo Miccio di fronte alla proposta della prova dell’ultima puntata di Pechino Express.

Ma come hai fatto “Ballando con le stelle” e non lo sai?!

Così aveva risposto la sua compagna d’avventura Carolina Giannuzzi

Pechino Express KPOP: la prova è ‘top’

Eppure, i due hanno regalato al pubblico – secondo alcuni – uno dei più entusiasmanti momenti di televisione di questa quarantena, cimentandosi in una coreografia divertente, divertita e scanzonata, circondati da ballerini in una piazza di Seul, in Sud Corea.

Il Kpop è uno dei generi più diffusi del paese: si tratta dell’adattamento coreano del pop occidentale e, nato a fine Ottocento, sviluppatosi nel dopo guerra si è affermato negli anni Novanta diventando fenomeno globale.

L’esibizione ha fatto impazzire i fan di Pechino Express, l’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo, sempre sotto lo sguardo attento e preciso di Costantino della Gherardesca, facendogli percorrere un lungo percorso fatto di sfide, ostacoli, pericoli e scoperte. I commenti sono diventati tantissimi in pochi minuti, confermando come la trasmissione, seguitissima da sempre, sia diventata in questa edizione un’ancora di salvezza, un momento di leggerezza e gioco per i tanti italiani costretti in quarantena.

Per le coppie rimaste, quella di ieri è stata l’ultima puntata di Pechino Express: pur non avendo vinto, Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi da tanti sono stati eletti indubbi “vincitori morali”.

E se l’esibizione è valsa praticamente una virtuale medaglia al valore per la coppia dei wedding planner che hanno scatenato i commenti del pubblico, Carolina Giannuzzi su instagram ha confessato

MI SONO DIVERTITA TANTISSIMO!

Conquistando così vecchi e nuovi fan.