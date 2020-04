Le Collegiali trionfano a Pechino Express ma per molti è Carolina la vincitrice morale: ha sopportato Miccio e si è innamorata!

Impazza il gossip su Carolina Giannuzzi, fedele compagna di viaggio di Enzo Miccio a Pechino Express. La coppia, in gara come i Wedding Planner, si è classificata seconda, prima delle Top ma dopo le giovanissime Collegiali, salite sul gradino più alto del podio. Nonostante la sconfitta – o la “non vittoria” come preferiscono definirla loro – l’esperienza tra Thailandia, Cina e Corea potrebbe aver lasciato un segno nel cuore dell’assistente di Miccio. Carolina si è innamorata durante il gioco? La domanda rimbalza sui social dove comunque è stata eletta vincitrice morale dell’ottava edizione di Pechino Express.

Pechino Express, Carolina innamorata?

Ad ammettere di essersi presa una cotta era stata la stessa Carolina a ridosso della finale di Pechino Express. Durante la tappa in Corea, lei ed Enzo Miccio sono stati ospitati da un uomo del posto, di nome Kitae, che li ha accompagnati anche durante alcune fasi del gioco.

Nel corso della finale di lui si è persa ogni traccia ma su Instagram è arrivato a sorpresa un suo post che ha fatto impazzire i fan dei Wedding Planner.

“Amo Carolina ed Enzo e tutto il popolo italiano. Mi auguro che gli italiani stiano bene” ha scritto Kitea a corredo di uno scatto che lo ritrae con Enzo e Carolina sul set del programma.

Come se non bastasse, Carolina ha replicato al post scrivendo: “Sei il migliore, mio caro Kitae” inserendo un bel cuore rosso nel commento.

Carolina vincitrice morale

Sono bastate queste poche parole per far esplodere il gossip: Carolina si è davvero presa una cotta per Kitae durante Pechino Express?

Su una cosa però i telespettatori sembrano concordare all’unanimità: è lei la vincitrice morale del programma! Altri al suo posto, dopo l’ennesimo richiamo di Enzo Miccio avrebbero sbottato, lei invece ha stoicamente resistito, conquistandosi la simpatia del pubblico.

La ricorderemo mentre, dalla Thailandia alla Corea, fatica a stare dietro alla falcata del suo capo che urla in continuazione il suo nome: “Carooo, Caroooo, Caroooo”. Il Carolinometro non mancherà un po’ anche a voi?