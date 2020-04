Selfie con Enzo Miccio al Festival di Venezia

L’esibizione di Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi a Pechino Express ha fatto impazzire i fan di Pechino Express, l’adventure-game di Rai Due che porta in giro per il mondo coppie del mondo dello spettacolo e non solo, sempre sotto lo sguardo attento e preciso di Costantino della Gherardesca, facendogli percorrere un lungo percorso fatto di sfide, ostacoli, pericoli e scoperte. I commenti sono diventati tantissimi in pochi minuti, confermando come la trasmissione, seguitissima da sempre, sia diventata in questa edizione un’ancora di salvezza, un momento di leggerezza e gioco per i tanti italiani costretti in quarantena.