Palinsesti Mediaset, Paolo Bonolis dov'è finito?

Avanti un Altro non compare nei palinsesti Mediaset ma Paolo Bonolis cerca nuovi concorrenti: quando tornerà in onda?

Paolo Bonolis non compare nei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno. Fino al 26 luglio, il conduttore sarà in onda su Canale 5 con Avanti un Altro ma il programma non riprenderà a settembre. Al suo posto, probabilmente dal 31 agosto, torna Gerry Scotti con Caduta Libera. Eppure, dell’esilarante quiz show esistono una cinquantina di puntate inedite già registrate e che non sono state trasmesse a causa dello stop imposto dal Covid-19.

Palinsesti Mediaset, che fine fa Paolo Bonolis?

Nei giorni scorsi, Mediaset ha presentato i nuovi palinsesti per la stagione autunnale. A sorpresa, lo storico programma di Paolo Bonolis che va in onda prima del TG5 delle 20 non figura nella programmazione. In autunno, prima delle notizie della sera, tornano infatti le botole di Gerry Scotti con Caduta Libera.

Una scelta, in apparenza incomprensibile, visto che di Avanti un Altro ci sono già decine di puntate già pronte per essere trasmesse. Puntate registrate e inedite, e che i vertici aziendali stanno tenendo in stand by, dopo averne bloccato la messa in onda durante l’emergenza Covid.

A Marzo, infatti, in pieno lockdown e con molti programmi sospesi a causa delle disposizioni anti-contagio, Mediaset aveva deciso di ripescare vecchie repliche del programma di Bonolis, scatenando la polemica reazione dello stesso conduttore.

I provini di Avanti un Altro

Perché dunque Mediaset non sfrutta un prodotto già bello e confezionato? Per molti si tratterebbe di una strategia aziendale: le puntate registrate di Avanti un Altro potrebbero tornare utile in futuro, senza ulteriori costi per l’azienda.

A quelle già pronte, potrebbero poi aggiungersi nuove puntate del quiz show, tant’è che la società di produzione del programma è già al lavoro per i casting per la nuova edizione. Difficilmente, insomma, Mediaset rinuncia a un conduttore di punta come Paolo Bonolis anche se per il momento non compare nei palinsesti autunnali.

Va ricordato infatti, che proprio sul professionista l’azienda di Cologno Monzese ha puntato parecchio nelle ultime settimane, proponendo le vecchie edizioni di Ciao Darwin. Anche su questa scelta, però, Bonolis si era detto perplesso, trovando d’accordo anche la moglie, Sonia Bruganelli, che aveva evidenziato il rischio di sovraesposizione mediatica.