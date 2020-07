Palinsesti Mediaset, Paolo Bonolis dov'è finito?

Paolo Bonolis non compare nei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno. Fino al prossimo 26 luglio, il conduttore sarà in onda su Canale 5 con Avanti un Altro ma il programma non riprenderà a settembre. Al suo posto, torna Gerry Scotti con Caduta Libera. Eppure, dell’esilarante quiz show esistono una cinquantina di puntate inedite già registrate e che non sono state trasmesse a causa dello stop imposto dal Covid-19.