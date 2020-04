Barbara D’Urso prega in tv, Paolo Bonolis commenta con pungente ironia

Barbara D'Urso prega in diretta tv con Matteo Salvini, ma Paolo Bonolis non manca di lanciarle una frecciatina velenosa. Ecco cosa le ha detto.

La scena di Barbara D’Urso che prega in diretta tv insieme a Matteo Salvini ha catturato l’attenzione di tutti e, tra gli altri, anche di Paolo Bonolis, che non si è trattenuto dal fare un commento ironico a riguardo. Ma, al di là dell’opportunità o meno di pregare in tv, cosa avrà mai detto il simpatico conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin?

LEGGI ANCHE: — Sospeso il programma di Barbara D’Urso: non andrà più in onda. Ecco il motivo

La D’Urso e Salvini scatenano il web con la preghiera in tv

La scena la conosciamo tutti. Da un lato Barbara D’Urso a mani giunte, dall’altro Matteo Salvini in video-conferenza che recitano un ‘eterno riposo’ per le vittime del coronavirus. Tra chi ha usato l’accaduto per attaccare politicamente il leader della Lega e chi per contestare i contenuti delle trasmissioni di Carmelita, in giro ce n’è davvero di tutti i gusti. E forse per questo non poteva certo mancare il commento di chi dell’ironia ha fatto il suo mestiere.

Paolo Bonolis su Barbara D’Urso: “mira al Vaticano”

Intervistato in radio da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari per Un Giorno da Pecora, Paolo Bonolis ha difatti espresso le sue perplessità a riguardo, con tanto di commento pungente alla volta di Barbara D’Urso

“Francamente non l’ho visto ma me l’ha raccontato mia moglie stamattina – ha infatti esordito il simpatico conduttore – Ha detto ‘Mannaggia la miseria, non sai cosa è successo ieri’. Secondo me, stanno cercando di soppiantare il Santo Padre. Vuole impossessarsi anche del Vaticano, non solo di Canale 5”.

Insomma, si tratta di una vera frecciatina alla volta di Barbara D’Urso, quella di Paolo Bonolis: una allusione pungente che probabilmente non farà piacere alla conduttrice…

Ma voi? Cosa dite a riguardo? Cosa avete pensato quando avete visto Carmelita e Salvini pregare in tv?

29 marzo 2020, il ROSARIO di Barbara D’Urso e #Salvini in diretta tv.

Se fondo ancora c’era, in quel barile, oggi è stato abbondantemente raschiato #noneladurso #salvinisciacallo #barbaradurso pic.twitter.com/iRsQ8Q5XZV — ApocaFede (@DrApocalypse) March 29, 2020

foto: Kikapress