Bonolis interviene sulla polemica su Barbara D'Urso e Salvini

La scena la conosciamo tutti. Da un lato Barbara D’Urso a mani giunte, dall’altro Matteo Salvini in video-conferenza che recitano un ‘eterno riposo’ per le vittime del coronavirus. Tra chi ha usato la scena per attaccare politicamente il leader della Lega e chi per contestare i contenuti delle trasmissioni di Carmelita, in giro ce n’è davvero di tutti i gusti e non poteva certo mancare chi dell’ironia ha fatto il suo mestiere.

29 marzo 2020, il ROSARIO di Barbara D’Urso e #Salvini in diretta tv.

Se fondo ancora c’era, in quel barile, oggi è stato abbondantemente raschiato #noneladurso #salvinisciacallo #barbaradurso pic.twitter.com/iRsQ8Q5XZV — ApocaFede (@DrApocalypse) March 29, 2020

foto: Kikapress