‘Sono venuto già litigato’, gelo tra Adriana Volpe e Alessio Viola? Lei lo saluta ma lui la ignora

Adriana Volpe e Alessio Viola hanno esordito su Tv8 con Ogni Mattina, ma tra i due sembra esserci qualcosa che non va: ecco cos’è successo.

Sembra non esserci pace per Adriana Volpe, che ha appena esordito con il suo nuovo programma, Ogni Mattina, e sembra avere già problemi con Alessio Viola, il suo co-conduttore. Ma cosa sarà successo tra i due? C’è già maretta dopo solo una puntata?

LEGGI ANCHE: — Giancarlo Magalli commenta Adriana Volpe: ‘Ma non finirà mai questa storia?’, cosa dichiara sull’ex compagna di lavoro

Ogni Mattina: Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip

Andiamo con ordine. Adriana Volpe e Alessio Viola hanno esordito su Tv8 con Ogni Mattina, un contenitore mattutino di informazione e intrattenimento, in onda dal 29 giugno dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00, tutto live. Per la bella Adriana, si tratta della prima esperienza alla conduzione dopo la lunga presenza nei programmi di Michele Guardì su Rai Due e, soprattutto, dopo il successo della sua partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip.

“Voglio essere me stessa, senza filtri. Voglio essere la vostra voce”, ha rivelato la conduttrice presentando il programma, del tutto inedito per la rete free di Sky. Eppure qualcosa sembra non essere a posto.

Adriana Volpe e Alessio Viola: cosa è successo ad Ogni Mattina

Innanzitutto, Alessio Viola ha esordito con uno strano: “Il problema è la conduzione di coppia, io sono venuto già litigato”. Da un lato sembra solo una battuta (un probabile riferimento ad Alberto Matano e Lorella Cuccarini), ma dall’altro potrebbe essere il segno che con Adriana Volpe le cose non sono partite proprio con il piede giusto.

Infatti, all’inizio del programma, la conduttrice è corsa verso di lui per salutarlo con il gomito, ma il giornalista l’ha ignorata. Non l’avrà vista? Oppure è l’ulteriore segno che c’è qualcosa che non va?

In ogni caso, la prima puntata di Ogni Mattina ha debuttato con ascolti un po’ bassi: solo 98mila spettatori (1% di share). Riusciranno Adriana Volpe e Alessio Viola a far cambiare questi risultati?

Foto: MNcomm