È cominciato il nuovo programma di Adriana Volpe

Di Adriana Volpe tutti ricordano il cattivo rapporto con Giancarlo Magalli. Ebbene, di fronte ad una notizia comparsa su internet riguardo ad un loro presunto nuovo litigio, Magalli è sbottato sui social.

“Ma non finirà mai questa storia? – ha esordito il conduttore Non finiranno mai questi siti imbecilli di inventare bugie? Come avrei fatto a litigare in diretta con Adriana se non lavoriamo assieme da due anni? Ed è almeno un anno che non la nomino e soprattutto che non polemizzo con lei e non rispondo alle sue dichiarazioni. Eppure una volta a settimana qualcuno di questi siti idioti a caccia di clic si inventa polemiche, dichiarazioni, liti e quant’altro. Che pazienza che ci vuole!”

Ma non finirà mai questa storia? Non finiranno mai questi siti imbecilli di inventare bugie? Come avrei fatto a litigare… Posted by Giancarlo Magalli on Saturday, June 6, 2020

foto: Kikapress