Morgan ha davvero incontrato sua mamma dopo Vieni da me? Cosa abbiamo scoperto

A Vieni da me, Morgan è riuscito a riappacificarsi con sua madre dopo tanto tempo, ma ha davvero incontrato la donna dopo la trasmissione?

Da Caterina Balivo è comparsa come ospite la madre di Morgan, andata in studio a parlare (e a prendere le difese) del figlio dopo le polemiche che lo hanno visto al centro dopo la sua clamorosa eliminazione da Sanremo 2020. Ma in tanti si sono fatti una domanda: dopo la telefonata di Vieni da Me, Morgan ha davvero incontrato sua mamma?

Vieni da me, la mamma di Morgan da Caterina Balivo

Andiamo con ordine. Luciana, mamma di Morgan, ha rivelato a Vieni da Me che non ha rapporti con il figlio sin dallo scorso giugno. Una situazione paradossale, amplificata da ulteriori dettagli, come il fatto che la donna non sappia nemmeno dove lui viva attualmente.

“Questa rottura mi fa male – ha rivelato la signora in collegamento dagli studi Rai di Milano – Non è vero che è stato lasciato solo, è lui che si è isolato. Da quando c’è stato lo sfratto non ci sentiamo più se non per dei messaggi. Ha voluto isolarsi con altre persone, con il suo staff. Ha rotto pure con la sorella che l’ha aiutato con i suoi conti”.

Morgan chiama in studio: la telefonata a sorpresa

Lui, però, ha telefonato in trasmissione, tornando finalmente a sentire sua madre.

“Sono arrabbiato – ha esordito l’ex leader dei Bluvertigo – Non esiste chi mi difende! Solo Dio mi difende! E quando dico Dio dico che sono solo. Tu sei come Maria, la Madonna, l’unica che è andata ad assistere Gesù mentre era in croce. Tutti gli altri sono stati a mettermi in croce o a stare zitti. Ma l’unica che dice la verità è mia madre”.

“Io ho voglia di vederti”, lo ha implorato la signora Luciana e lui, stavolta, ha accettato: “Se tu mi prepari una meringata, del vino moscato, un po’ di salame, io vengo”.

Morgan ha davvero incontrato sua mamma dopo Vieni da me?

Questo il sunto della situazione ma, dopo Vieni da me, Morgan ha davvero incontrato sua mamma? E, soprattutto, se la signora era negli studi RAI di Milano perché mai non è stata mandato in onda l’evento in diretta tv ma, anzi, Caterina Balivo ha preferito dire di rimandare a “dopo la trasmissione”?

Una questione che diversi si pongono sul web, a partire da chi si domanda “Morgan vorrebbe incontrare la mamma in diretta tv ma la Balivo gli dice ‘nono, dopo la trasmissione’… s’è capovolto il mondo? Non dovrebbe essere chi fa tv a volere le telecamere a tutti i costi?”. Ma, sulla questione, c’è anche chi fa i complimenti alla conduttrice campana: “Complimenti Caterina! Trovo tu abbia gestito bene la situazione con la Mamma di Morgan. Evviva!”

Il web solidale con la madre di Morgan

Ma ci sono anche commenti diversi, di chi comprende il dramma della mamma di Morgan.

“La madre di Morgan mi fa tenerezza – scrive un internauta – vuole difendere il figlio ma sa anche che ha sbagliato e sa che il figlio deve essere aiutato e non lasciato solo. E ha ragione, Morgan deve essere aiutato”. Oppure: “Una mamma che deve elemosinare l’abbraccio di un figlio è vergognoso!”

E secondo voi cosa sarà successo? Dopo la telefonata di Vieni da Me, Morgan ha davvero incontrato sua mamma anche lontano dalle telecamere?

Foto: Kikapress