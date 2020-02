L'appello della mamma di Morgan a Vieni da Me

Il cantautore ha quindi telefonato in trasmissione, tornando finalmente a parlare con lei.

“Sono arrabbiato, perché non si può parlare? – ha esordito l’ex leader dei Bluvertigo – Non esiste chi mi difende! Solo Dio mi difende! E quando dico Dio dico che sono solo. Tu sei come Maria, la Madonna, l’unica che è andata ad assistere Gesù mentre era in croce. Tutti gli altri sono stati a mettermi in croce o a stare zitti. Ma l’unica che dice la verità è mia madre”.

foto: Kikapress