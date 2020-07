Maria De Filippi dice di non aver mai dimenticato i suoi flop: e voi vi ricordate dei programmi di Queen Mary che non sono andati proprio al top?

Maria De Filippi è il volto simbolo della tv italiana, ma come lei stessa ha dichiarato però in una recente intervista, preferisce non essere chiamata la “Regina dell’Auditel”. Perchè se è vero che i suoi programmi sono sempre seguitissimi ed amati dal pubblico, Maria sa bene che “ogni passo falso che faccio non viene preso con clemenza”

Già perchè anche l’inossidabile Maria qualche inciampo, nella sua lunga carriera, lo ha preso: nella stessa intervista (a Il Fatto Quotidiano) la conduttrice afferma di non aver mai dimenticato i suoi flop e di sentirsi sempre in ansia per i risultati, soprattutto per i suoi 300 dipendenti.

Maria De Filippi flop: quali sono stati?

A fronte di programmi campioni di ascolti come C’è posta per te, Amici, Tu si que vales, Maria De Filippi ha incontrato anche qualche leggera flessione (di ascolti) nella sua vita professionale: ad esempio la versione Celebrities di Amici, che non ha ottenuto i risultati sperati.

Non ha convinto neanche Selfie, il programma condotto da Simona Ventura ma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che non ha raggiunto i risultati che ci si aspettavano e diverse volte ha perso la sfida dell’Auditel contro la serata Rai.

Capita anche ai migliori e infatti è capitato anche a Maria: l’ultimo “flop”, in ordine di tempo, è stata la versione di Uomini e donne “virtuale”, realizzata per far fronte alle limitazioni imposte dalla pandemia di Coronavirus. Uomini e donne, una pietra miliare nella tv defilippiana, ha toccato i risultati peggiori della sua storia, ma si trattava solo di un esperimento mal riuscito: gli ascolti sono tornati a salire quando il dating show ha ripreso la sua forma “normale”, con tronisti e corteggiatori in studio se pur con le dovute precauzioni.

Insomma, non tutte le ciambelle riescono con il buco e anche Maria De Filippi lo sa molto bene: con grande umiltà non ha mai dimenticato i suoi esordi (“…quando feci il numero zero di Amici se non ci fosse stato Maurizio non sari mai andata in onda”) e tantomeno i suoi flop (“A volte uno se li dimentica ma io non me li dimentico”). D’altronde, non si diventa certo Maria De Filippi per caso.