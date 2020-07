Maria De Filippi è una queen, non chiamatela "regina dell'Auditel"

A fronte di programmi campioni di ascolti come C’è posta per te, Amici, Tu si que vales, Maria De Filippi ha incontrato anche qualche leggera flessione (di ascolti) nella sua vita professionale: ad esempio la versione Celebrities di Amici, che non ha ottenuto i risultati sperati.

Non hanno convinto fino in fondo neanche “House party”, una sorta di varietà condotto con Sabrina Ferilli nè “Selfie”, il programma condotto da Simona Ventura (ma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi), che non ha raggiunto i risultati che ci si aspettavano.