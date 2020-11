‘Dobbiamo farci forza’, Zorzi consola Oppini in lacrime dentro il bagno

Crollo emotivo per Francesco Oppini che scoppia a piangere nella toilette, Tommaso Zorzi lo raggiunge e si consolano a vicenda

Ancora lacrime nella casa del GF Vip. A versarle questo pomeriggio è stato Francesco Oppini, combattuto tra restare in gioco o abbandonare il reality, lasciando l’amico Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti ha avuto un nuovo momento di sconforto e si è lasciato andare a un pianto liberatorio. L’influencer è andato a consolarlo, insieme a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Una scena che ha colpito profondamente i fan.

GF Vip, Oppini scoppia in lacrime e Zorzi lo consola

Francesco è davvero in crisi. Da quando ha ricevuto la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio, non riesce a darsi pace. Da una parte vorrebbe andare via, preoccupato per la sua fidanzata che non vede ormai da due mesi. Dall’altra, vorrebbe restare per portare a compimento l’esperienza e stare accanto a Tommaso, già provato alla sola idea di perdere il suo migliore amico nella casa.

Zorzi ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, mentre ora è toccato a Oppini lasciarsi andare alle sue emozioni contrastanti. Così, il commentatore sportivo si è rifugiato in bagno, dove le telecamere non possono riprenderlo, ed è scoppiato a piangere. Tommaso lo ha raggiunto e ha provato a consolarlo, nonostante anche lui stia male allo stesso modo.

Nascosti nella toilette, i due ragazzi si sono supportati a vicenda, tra le lacrime. Una volta usciti, le altre due inseparabili amiche, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, sono accorse, offrendo il loro sostegno. “Dobbiamo farci a forza a vicenda” ha detto a un certo punto Francesco a Tommaso. Le due conduttrici lo hanno spronato ad andare avanti con serenità fino a quando non sentirà la sua fidanzata, con cui deciderà cosa fare.

L’episodio non è passato inosservato sui social, dove molti utenti si sono commossi di fronte alla crisi emotiva dei ragazzi. “La scelta di prolungare il programma è stata di una cattiveria assurda. Sarà pure un reality ma questi sono comunque esseri umani che sono stati già privati abbastanza. Ridurli in questo modo è da pazzi” osserva qualcuno su Twitter.